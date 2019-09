Si poteva evitare di fischiare e così è stato. Il tocco di braccio, con il gomito attaccato al corpo, di Leonardo Bonucci ha fatto trattenere il fiato ai tifosi bianconeri, ma tutto si è risolto con un no call dell'arbito. Anche se... anche se in Italia non sarebbe stato uno scandalo se fosse successo il contrario. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come, all'ottantatreesimo, ci sia un episodio tale da far 'scattare in piedi tutto il Wanda Metropolitano. "De Ligt rinvia sul braccio troppo largo di Bonucci, i giocatori dell’Atletico invocano il rigore (o l’intervento della Var), ma il direttore di gara è irremovibile (e ammonisce Diego Costa che esagera con le proteste)", le parole della Rosea. Come si spiega? Grazie alla distanza ravvicinata: il braccio di Bonucci non è eccessivamente largo, il movimento non è innaturale. In Italia, però, qualche rigore del genere è già arrivato.