A pochi minuti dalla partita contro la Fiorentina, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato così ai microfoni di Sky: "Quando vesti la maglia della Juve è normale che l'obiettivo sia quello di lottare per vincere. Poi gli episodi della stagione ti portano a dover comunque pensare di vincere ogni gara, senza guardare a lungo termine. Oggi conta solo la partita contro la Fiorentina. Con quello che dobbiamo ottenere in questo campionato non possiamo permetterci di pensare a quello che sta succedendo fuori. Un po' ha destabilizzato il calcio, ma è un discorso molto ampio da affrontare".