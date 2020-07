Il passato che ritorna. Anche per Leonardo Bonucci, tornato nella scorsa stagione alla Juventus dopo un anno da capitano del Milan. Una sfida del cuore per il centrale bianconero, che a San Siro scenderà invece con la fascia bianconera, riacquistata dopo un anno di "purgatorio" nelle gerarchie e quest'anno difesa certamente con onore. A lui il compito anche di trascinare Daniele Rugani, di ritorno in campo a causa della squalifica di Matthijs de Ligt. Sarà la partita numero 401 e sarà sempre la solita, grande emozione per Leo: Milano gli è rimasta comunque dentro.