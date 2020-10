Leonardo Bonucci, difensore della Juve, si racconta nel corso di un'intervista concessa a Dmax.



CHE TIPO SEI? - "Potremmo chiederlo a mia moglie e i miei figli, passo tanto tempo con loro..."



SCALATA - "Sono arrivato a questo livello? Mi sono fatto un... ho fatto tanti sacrifici".



COSA MI STIMOLA - "Quello che mi stimola sono le critiche, le critiche costruttive. Mi aiutano a tirare fuori quel fuoco che c'è dentro ognuno di noi. Ho un tatuaggio sul braccio sinistro in cui ho scritto per aspera ad astra, dalle difficoltà alle stelle".



UN ESEMPIO - "Mio nonno Gabriele, a 90 anni si sveglia alle 5.30 per curare l'orto. In più, nel momento peggiore della sua vita, in cui ha rischiato di non camminare più, era lui che dava forza a mia nonna, ai miei genitori, a noi".



MOMENTI DIFFICILI - "Ci possono stare, è normale, sono un essere umano. Non sono un robot, ma sono durate sempre pochissimo".



PIU' FORTI INSIEME - "Uno più uno non fa due, ma uno più grande. Ecco cosa vuol dire più forti insieme".



CONSIGLIO - "Divertitevi, è la cosa più importante. Non pensate a ciò che dicono gli altri".