Tocca asuonare la carica in casa Juve in vista della sfida con il Manchester United di domani sera, partita che potrebbe già permettere ai bianconeri di archiviare la pratica primo posto in caso di vittoria.- "E' una settimana importante per me, è importante per la Juve. Vincendo domani sera si chiude il discorso qualificazione ed è il primo obiettivo da portare a casa, da giovedì penserò al Milan che è un'altra partita da vincere, ovvio sarà emozionante ma ora penso solo allo United"- "I suoi complimenti fanno piacere perché sono detti da un grande allenatore, quindi valgono. Ma quanto abbiamo ottenuto in questi anni è merito di tutti, la difesa non è solo dei difensori così come quello che facciamo in attacco è lavoro di tutti. Il mio rapporto con Mourinho è quello di due persone che si stimano, lo saluto sempre con piacere anche a Manchester abbiamo fatto una bella chiacchierata"- "Giusto si parli anche di Varane, ha vinto Champions e Coppa del Mondo. Però io penso che lo meriti Cristiano Ronaldo"- "Ho ritrovato una Juve sicura di sé, con molta più esperienza merito di società e mister che hanno alzato il livello di una squadra già molto competitiva. La Champions è un obiettivo, non possiamo più nasconderci"- "Ovvio che fa piacere quando in una squadra come la nostra arrivano giocatori forti e tra i migliori al mondo, vale per Pogba e per tanti altri. Io ho avuto la fortuna di fare percorso inverso rispetto allo scorso anno, il futuro di Paul dipende da lui".