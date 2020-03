E' Leonardo Bonucci questa volta l'ospite bianconero di "A casa con la Juve", insieme all'attore tifoso Luca Argentero su Juventus TV. Questi i messaggi lanciati dal difensore di Juve e Nazionale, che in chiusura di collegamento canta anche le canzoni di Mina.- "I giorni dentro casa sono lunghi ma intensi, con tre bambini, una moglie, una casa da tenere in ordine, sono intensi: tra cucina, aspirapolvere, mocio, compiti... Non ci annoiamo!". Sono quei giochi che facevamo da piccoli e che oggi soprattutto nelle grandi città si fa fatica a rivedere, bambini che giocano davanti a un muro o si danno appuntamento per giocare a pallone finché non diventa buio. Farlo con mio figlio mi ha emozionato. Allora abbiamo deciso che sarà un appuntamento fisso, una volta al giorno almeno, poi quando arriva Matteo lo buttiamo nel mezzo finché la mamma non ci chiama per salire. Le regole del battimuro? Prendi una zona di muro, colpisci con un tocco la parte delineata finché non si sbaglia e si viene eliminati. Il bello è che già da piccolo dovevi essere bastardo per mettere in difficoltà quello dopo..."Ho dormito in auto? Da giovane sull'A4 diverse volte, facevo serata a Milano e dovevo tornare a Treviso, partivo poi dormivo e ripartivo. Ho pianto di felicità? Un momento di grande felicità è stato quando Matteo ha superato il suo momento peggiore e tra virgolette "migliore" della vita, quando è uscita la dottoressa e ci ha detto che stava bene...penso che un momento più bello non possa esistere".- "Andiamo su Checco Zalone, fa morire dal ridere, si è inventato qualcosa di unico secondo me".- "La pesca, andavo a pescare con mio nonno, mio padre, i miei amici, al laghetto sportivo. Mi piaceva, poi col tempo non sono riuscito a coltivare questa passione. Il lavoro mi porta via quel tempo che mi manca sempre, in quarantena mi posso godere questo tempo regalato"."Ogni mattina arriva il compito, che ho posticipato per il collegamento. Di solito alle tre, un'ora e mezza o due di allenamento, ciyclette, pesi, eccetera. Nel parcheggio fortunatamente ho una salita che mi tornerà comoda".- "La prima cosa che farò con la mia famiglia sarà andare a mangiare un gelato".- "Vario un po'. Dal soffritto col pomodoro per la pasta al salmone al forno, al tiramisù. Mi diverto, mi sto divertendo con le istruzioni della mia maestra Martina e poi mi lascio andare. Il tiramisù rigorosamente con i pavesini".