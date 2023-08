Un altro giorno è trascorso e Leonardo Bonucci non ha ancora preso una decisione finale. Se andare all'Union Berlino o se insistere per una soluzione italiana, con il Genoa che si è aggiunto alla Lazio e i nuovi tentativi per convincere la Roma. Sempre dopo aver trovato un accordo su buonuscita o risoluzione di contratto con la Juve, mentre continua la guerra a suon di carte bollate e pec.