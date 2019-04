Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina, che ha consegnato lo scudetto ai bianconeri: "C'è tanta voglia di festeggiare, sono i sacrifici di un anno. Martedì c'è stato un evento negativo, oggi abbiamo messo in campo la nostra rabbia dopo la Champions per correre e portare a termine la stagione. Grazie ai tifosi, alla squadra, al mister e alla società, questa è una cosa unica. Sono commosso, è stato un anno duro e cresceremo. Come si migliora? Dobbiamo fare un passo alla volta e capire nella testa come gestire meglio le partite e le situazioni. Cresceremo, abbiamo una grande società e un grande gruppo".