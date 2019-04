Leonardotorna su quanto successo ieri sera alla Sardegna Arena, con i fischi e i buu razzisti arrivati da una parte dei tifosi del Cagliari nei confronti di Moise Kean e sulle sue parole nel post partita. Ecco quanto pubblicato sul suo account Instagram: "Dopo 24 ore desidero chiarire il mio pensiero., che è stato male interpretato su un argomento per il quale non basterebbero ore e per il quale si lotta da anni.. Certi atteggiamenti sono sempre ingiustificabili e su questo non ci possono essere fraintendimenti".