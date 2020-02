Un semplice 'Fino alla fine'. Leonardoci mette la faccia e le foto dopo la sconfitta con il Verona: il capitano bianconero, autore di una prova da dimenticare, è finito nel mirino dei tifosi più critici. "Finisce De Ligt e cominci tu a parare, non ho parole", la reazione di un supporter. Alla quale si aggiunge un altro invito, più accorato: "Ragazzi sveglia porca miseria... Siamo la Juve e non dobbiamo perdere punti importanti per strada. Meno parole, più fatti". I commenti sono nel post qui in basso.