Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha analizzato così a Sky Sport il pareggio sul campo del Lecce: "Ci è mancata la capacità di segnare nonostante le tante occasioni e questo è un piccolo campanello di allarme, perché quando si crea tanto e non si finalizza, si rischia che con un episodio la partita prenda un'altra piega. Dobbiamo lavorare e metterci ancora più voglia: è un percorso di crescita che dobbiamo affrontare velocemente, altrimenti si rischia di lasciare per strada punti importanti. Oggi è successo, ma per fortuna abbiamo subito l'occasione di rifarci mercoledì e di riprendere a vincere".