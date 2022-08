. Per la prima volta è da solo,(portiere compreso) che ha fatto la storia dellae del calcio italiano.non c'è più,anche, e con la fine della scorsa stagionefinalmente sua e pronto anche a superare una leggenda comeper quanto riguarda le presenze in partite ufficiali con la maglia bianconera: con il match di Ferragosto contro il Sassuolo, il numero 19 arriverà a, lasciandosi alle spalle il portiere campione del Mondo del 1982 e issandosi al settimo posto nella classifica dei più presenti con la Juve, dietro a Del Piero, Buffon, Chiellini, Scirea, Furino e Bettega., come leader di una squadra chiamata a ritrovare se stessa e, soprattutto, ache manca ormai da due anni, dopo essere stato per nove lunghe stagioni una piacevole consuetudine. Fin qui la 'cartolina', poi. Dubbi accentuati dalla partenza di(e dallo scambio di vedute, a distanza, fra i due) e dall'arrivo di, miglior difensore della Serie A nel 2021-22 nella difesa a tre del Torino e inbianconera durante il pre campionato (Morata docet)., per far nuotare Bremer in acque conosciute e per accorciare gli spazi di copertura a Bonucci, favorendone al contempo la capacità di impostare il gioco.anche in questa chiave tattica,