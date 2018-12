Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato a JTV dopo la vittoria contro l'Inter: "È stata una partita combattuta, sapevamo che l'Inter poteva crearci difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo preso in mano la gara, abbiamo trovato il vantaggio e e poi ci siamo messi a difendere come sappiamo, questo dimostra la fame della Juve. Ci sono state due occasioni in cui io e Chiellini abbiamo fatto il nostro lavoro, cioè non far segnare gli avversari. Stasera ci siamo riusciti. Dopo il palo di Gagliardini abbiamo cambiato marcia e creato qualcosa in più".