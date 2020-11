Dopo due giorni e mezzo di riposo la Juve torna in campo per l'allenamento, ancora con il gruppo ridotto dalle convocazioni delle varie Nazionali. Dopo la sosta Pirlo godrà dei rientri di Alex Sandro e De Ligt, ormai prossimi, che daranno un po' di respiro, ma la Juve dovrà fare i conti con gli infortuni di Chiellini (fuori un mese) e Bonucci. Quest'ultimo si è fermato in Nazionale ed è rientrato domenica notte a Torino. Ha ammesso di doversi fermare dopo che già nelle settimane precedenti era andato un paio di volte in sofferenza, stringendo i denti per l'emergenza. Ha immediatamente iniziato le terapie e potrebbe stare fermo per una ventina di giorni, ma cerca il recupero lampo: salterà sicuramente Cagliari e Ferencvaros, ma potrebbe tornare con il Benevento. Riporta il Corriere dello Sport.