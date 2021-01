Una partita per voltare pagina e alzare il primo trofeo del ciclo targato Pirlo. Juventus-Napoli vuole dire tanto per i bianconeri, che si giocheranno il primo titolo a disposizione in questa stagione. Come riporta Tuttosport, sarà una partita speciale per Leonardo Bonucci, che raggiungerà Zanetti. Infatti, il difensore bianconero giocherà la sua 7ª Supercoppa, diventando il 3° più presente di sempre con l’ex capitano dell’Inter, dietro a Stankovic e Buffon con 9 presenze ciascuno.