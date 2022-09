Dal ritiro della Nazionale, Leonardoha voluto dedicare un pensiero ad Andreache ha annunciato il suo. I due, compagni di squadra a, sono legati anche da una forte amicizia e lo stesso difensore dellaha voluto rimarcare l'unione tra i due attraverso un post su Instagram che li vede impegnati in campo insieme nella marcatura di DIego. "Siamo stati un binomio perfetto, in pochi mesi abbiamo costruito qualcosa che ci legherà per sempre. Le nostre carriere poi si sono divise ma non se ne sono andati il rispetto, la stima e l’amicizia. Si è chiusa una parentesi della tua vita. Adesso goditi la seconda parte. In bocca al lupo amico mio", questo il suo messaggio.