Un recupero importante, in vista del rush finale. Leonardo Bonucci è pronto a riprendersi la Juve, ha smaltito completamente il problema al soleo rimediato contro l'Empoli lo scorso 26 febbraio, ieri ha lavorato con i compagni per tutta la seduta e si candida per giocare accanto a Matthijs De Ligt sabato sera a Cagliari. Una buona notizia per Allegri, che ha dovuto rinunciare al numero 19 nelle ultime quattro partite (ha saltato anche l'impegno azzurro contro la Macedonia del Nord), che lo ritrova in una finale di stagione nel quale bisogna sbagliare il meno possibile, in campionato e in Coppa Italia.



CERTEZZA - Bonucci lo sa ed è pronto a dare il suo contributo. In quel che resta di questa stagione e nella prossima, quando la Juve tornerà a lottare per il primo posto. Dei difensori attualmente in rosa è l'unico che è sicuro di restare, l'unico che vivrà un'estate tranquilla. Non si può dire lo stesso per Giorgio Chiellini, diviso tra addio al calcio e un'ultima esperienza da giocare negli Usa, nella Major League Soccer, e per Matthijs De Ligt, che Raiola vorrebbe spostare in Premier League. C'è poi Daniele Rugani, legato ai colori bianconeri fino al 2024, che Cherubini vorrebbe piazzare sul mercato per risparmiare sul ricco ingaggio, 3 milioni di euro netti a stagione. La Juve in estate si rinnoverà, ma Bonucci resterà una certezza.