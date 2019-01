Leonardo Bonucci è tornato a far festa con la maglia della Juventus, dopo un anno senza titoli da capitano del Milan. Proprio con i rossoneri aveva perso la finale di Coppa Italia contro gli uomini di Massimiliano Allegri, proprio contro i rossoneri ha alzato al cielo un nuovo trofeo, nella Supercoppa Italiana di Gedda. Il Corriere dello Sport ha riportato oggi alcune parole di Bonucci dopo la partita: "Vincere e festeggiare è sempre bello, regala quel qualcosa in più che stimola a migliorare nei momenti positivi. E’ così che la Juve è diventata grande, è così che ha vinto per anni coppe su coppe. Questo è l’ingrediente per continuare anche quest’anno a migliorare e a competere a livello europeo".



CHIELLINI - "Giorgio sta facendo una grande stagione ma la prestazione contro il Milan non è una novità quest’anno. Sicuramente ha trovato un modo di gestire le partite che lo fanno essere uno dei migliori al mondo".



PREPARAZIONE - "La settimana prima della Coppa Italia con il Bologna abbiamo caricato un po’ di più nella preparazione. In Arabia Saudita c’era caldo che non ci ha permesso di andare a mille. Ma l’importante è essere a mille a febbraio-marzo per arrivare fino in fondo".