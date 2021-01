A pochi minuti da Juve-Sassuolo, Leonardo Bonucci ha parlato così a Sky Sport: "L'onda lunga la vedo da quando siamo rientrati. Con un approccio che siamo consapevoli che il ko con la Fiorentina era arrivata in maniera brutta e dovevamo dare una risposta. L'abbiamo data contro Udinese e Milan, ma se non vinciamo oggi quei due successi non sono serviti a nulla. Ci manca ancora qualcosina perché alcune volte sbagliamo la decisione di linea di passaggio e complichiamo un po' la ripartenza, ma siamo a buon punto. I meccanismi e le idee ci sono, e la squadra sta veramente bene".