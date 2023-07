Leonardoe lapotrebbero separarsi, di nuovo, questa volta in modo definitivo. Dopo la parentesi ale il ritorno a Torino, il difensore sembra esserema ha ancora un anno di contratto e vuole riprendersi la sua. Nella passata stagione, causa infortuni e scelte tecniche, il difensore centrale classe 1987 ha avuto un ruolo marginale nell’annata della sua squadra –- e ora, prima di iniziare la prossima, c’è bisogno di un confronto sul da farsi. E c’è una nuova voce in capitolo, quella diche sta già iniziando a muoversi per trovare forze fresche in difesa.è sul mercato alla giusta cifra,potrebbe partire alla giusta cifra eCome spesso è capitato, le delusioni in campo gli conferiscono ancora più voglia di mettersi in gioco e dimostrare il suo valore.Valuterebbe solo eventuali offerte conma la sua priorità resta l’attuale club, con vista sul prossimo, in cui vuole confermarsi con l’Italia.Il suo nome è stato legato nelle ultime ore allaI primi contatti con i biancocelesti sono partiti ma si tratta di un'eventualità che però pare di difficile realizzazione.e il reparto a 4 del tecnico toscano non sembra essere quello adatto per farlo brillare nella ultima fase della sua carriera. Scalda di più la pista. A Genova ritroverebbe l’amico, giocherebbe di sicuro ma in una categoria inferiore. E c’è il grossoe ha un contratto fino al giugno ’24. Per facilitare il suo passaggio alla Samp, necessariamente a zero, dovrebbe avere unaquasi integrale dal suo attuale club. Tanti tasselli da incastrare e, per ora, di difficile realizzazione.