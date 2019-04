Come racconta quest'oggi il Corriere dello Sport in prima pagina, Paulo Dybala non vuole andare all'Inter. La Joya non ci sta, non è convinta del progetto nerazzurro e sta frenando l'idea di scambio tra Juventus e Inter con Icardi di mezzo. "Dybala ha detto a Paratici che vuole restare alla Juventus oppure andarsene all'estero, non in altri club italiani", si legge.