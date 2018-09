Una Juve sempre più ricca. Anzi, guardando a Piazza Affari così ricca non è mai stata. Continua a volare infatti il titolo in borsa della Juventus. Anche oggi un nuovo segno “+” rispetto al giorno precedente, che porta la quotazione in chiusura di Juventus ad un prezzo di 1.343, in aumento del 3.55% rispetto a ieri. Una valutazione che coincide anche con il massimo storico per la società bianconera: in precedenza il massimo storico in chiusura era stato toccato il 3 gennaio 2002, quando il titolo aveva chiuso a quota 1.3247 euro.



CAPITALIZZAZIONE – Sarà l'effetto Cristiano Ronaldo, sarà un maggiore interesse di fondi provenienti da altri mercati per una scalata non all'orizzonte, ma negli ultimi mesi è stato un autentico boom in Borsa. Un po' di numeri? Eccoli: rispetto allo scorso 6 settembre il titolo ha avuto una crescita del 76,71%, negli ultimi sei mesi l'impennata è stata pari addirittura al 106.62% con un ultimo mese che ha fatto registrare il +54.72%. E non è finita qui, stando a quanto riportato da Borsaitaliana.it: “La partecipazione degli operatori si sta intensificando, probabile l'avvio di una fase a volatilità elevata”. La capitalizzazione parla oggi di un valore complessivo da 1,35 miliardi di euro, praticamente raddoppiato da inizio giugno ad oggi.