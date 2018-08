Ieri il titolo della Juventus in borsa ha chiuso con il botto: le azioni del club bianconero, infatti, hanno toccato quota 1 euro per la prima volta dall'inizio del 2018. Neanche dopo l'annuncio dell'acquisto di Cristiano Ronaldo le azioni del club bianconero erano arrivati a valere così tanto.E' chiaro e lampante che CR7 giochi un ruolo importante del boom bianconero a Piazza Affari sebbene il campione portoghese non sia l'unico motivo per il quale la Juventus si sta consolidando così fortemente in borsa. L'analisi di cause ed effetti del successo bianconero tra gli azionisti, infatti, nasconde anche altri fattori.