Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a JTV al termine della sfida di Champions vinta contro il Chelsea. Le condizioni dell'estremo difesnore polacco sono da valutare dato che ha chiuso tutto il giro di interviste con una borsa del ghiaccio sul ginocchio destro, queste le seu partite.



"All'inizio abbiamo sofferto ma non abbiamo concesso occasioni gol al Chelsea, una delle formazioni più forti d'Europa. Abbiamo ottenuto una vittoria di spirito, di carattere. Abbiamo vinto con il gusto di difendere, abbassandoci, lasciando il pallone a loro ma controllando sempre ogni situazione. Come sta la squadra? Lo spirito che si visto oggi non si era visto ad inizio stagione. In passato abbiamo commesso errori semplici, banali, io per primo"