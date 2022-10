La Juventus può tirare un sospiro di sollievo in un momento tutt’altro che sereno: le condizioni di Dusan Vlahovic non preoccupano, il dolore che lo ha spinto a chiedere il cambio nella serataccia di Lisbona non si è tradotto in un infortunio rilevante. Questo, però, non vuol dire che possiamo aspettarcelo senza dubbio titolare a Lecce: Allegri, infatti, sta pensando di concedere all’attaccante serbo un turno di riposo, schierando Milik e Kean nella trasferta del Via del Mare. Questo non solo per via dell’acciacco rimediato in Portogallo, ma anche per le risposte che stanno arrivando dagli altri due centravanti.



COPPIA INEDITA – Dopo quattro partite consecutive cominciate dalla panchina, con ingressi sempre convincenti da Haifa a Lisbona, Arek Milik reclama spazio dall’inizio per confermare l’ottimo inizio di stagione. Con lui, in relazione alle non perfette condizioni di Vlahovic, sempre impiegato da titolare nelle ultime 11 partite fra campionato e Champions League, ci dovrebbe essere per la quarta volta di fila Moise Kean, in gol nelle ultime due a Empoli e Lisbona. Un cambio di registro importante per l’attaccante italiano, che in estate sembrava pronto a partire una volta trovato l’incastro con l’Everton che ne detiene il cartellino, ma che adesso sembra aver trovato la propria dimensione, potendo garantire ad Allegri soluzioni diverse rispetto ai colleghi. Un problema, quello dell’abbondanza, che tra infortuni e squalifiche il tecnico bianconero non ha quasi mai avuto il piacere di dover risolvere in questo travagliato, per usare un eufemismo, inizio di stagione.