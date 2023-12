La Juventus riprende a lavorare subito dopo Natale con in testa l'obiettivo di chiudere l'anno almeno a -4 dall'Inter capolista, per poi ordire il tentativo di rimonta anche grazie al mercato di gennaio, per quello che le risorse economiche permetteranno. Allegri, dopo il pranzo natalizio, deve fare i conti con sei giocatori ancora a parte, tre più indietro e tre più avanti nel recupero.



CHI SPERA, CHI NO - Niente da fare per Alex Sandro, fermatosi nell'ultima gara a Frosinone, Kean e De Sciglio, mentre c'è più ottimismo per Perin, ma soprattutto per Locatelli e Chiesa: il problema all'anca accusato dal centrocampista e il fastidio al tendine rotuleo dell'attaccante non sono problemi seri, ma i due non sono ancora certi di poter prendere parte all'ultima gara del 2023 contro la Roma. Dovrebbero rientrare in gruppo nei prossimi giorni, e dunque la tempistica sarà fondamentale. Ci proveranno entrambi, è proprio il caso di dirlo, fino alla fine.