Il difensore della Juventus Gleison Bremer ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Sassuolo:



"Sappiamo che il Sassuolo è una squadra fastidiosa, ma dopo un po' di difficoltà è andata bene e l'abbiamo sbloccata e vinta".



AUTOCRITICA - "Non ho visto ancora nulla, mi riguarderò domani. Ma non prendere gol è stato un bel segnale".



MERCATO - "Sapevo che sarei andato via, ma non dove. Adesso sono alla Juve e sono felice".



ALLEGRI - "Ha vinto tanto, ha molto da insegnare. A livello mentale ti insegna cose incredibili".



MONDIALE - "La speranza è l'ultima a morire, io posso solo giocare e fare bene. Spero di avere la stessa continuità che ho avuto lo scorso anno".