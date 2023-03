Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, è stato alla fine convocato dal Brasile in vista dell'amichevole del 25 marzo contro il Marocco. Il difensore centrale era stato escluso dalla prima lista del ct Ramon Menezes, ma l'infortunio di Marquinhos ha costretto il ct a richiamare il centrale della Juve.



"Il difensore Bremer e l'attaccante Yuri Alberto sono convocati nella nazionale brasiliana per l'amichevole contro il Marocco. La coppia è stata convocata dopo che Marquinhos e Richarlison si sono infortunati e non potranno giocare la partita del 25, a Tangeri, allo stadio Ibn Batouta, in Marocco"