Il difensore della Juventus Gleison Bremer ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Nantes: "E' la partita più importante dell'anno. Dobbiamo fare una bella partita per passare il turno".



Quanta rabbia vi portate dalla partita di andata, in particolare tu?

"Sappiamo che abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo fare più di un gol. Ci siamo allenati bene. Il rigore alla fine, se non toglie la mano era gol. In Champions ieri c'è stata un'azione simile. Dobbiamo andare oltre questo però".



Vi aspettate una gara del Nantes come all'andata o un Nantes che vi attaccherà?

"Secondo me loro attaccheranno. I tifosi loro sono caldi ma noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita