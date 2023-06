Nome nuovo per la difesa della Juventus riportato da La Gazzetta dello Sport. Le sirene dalla Premier League per Gleison Bremer si fanno sempre più insistenti, con Tottenham e Aston Villa che sembrano pronte a muoversi con offerte ufficiali per i bianconeri. In caso di proposte superiori ai 50 milioni, alla Continassa si penserà seriamente al suo addio ed in caso di partenza sono due i nomi che piacciono maggiormente: uno è quello di Pau Torres del Villarreal, l'altro è quello di Mario Hermoso, difensore di proprietà dell'Atletico Madrid.