La Juventus non avrà a disposizione Gleison Bremer in vista della prossima sfida di campionato che vedrà i bianconeri affrontare lo Spezia in trasferta. Il difensore brasiliano era diffidato ed è stato ammonito al minuto 85' della sfida contro la Fiorentina. Un cartellino giallo che gli costerà un turno di squalifica.