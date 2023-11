La Juventus supera per 2-1 il Cagliari anche grazie alla rete di Bremer che ha aperto le marcature. Queste le parole del difensore brasiliano a DAZN.



La difesa è il miglior attacco in questa Juve?

"Abbiamo fatto una buona partita dietro, erano tante partite che non segnavo ed ero arrabbiato. Ora sono felice di aver segnato il primo gol stagionale".



Qual è lo spirito di questa difesa?

"Stiamo giocando bene, anche Rugani ci sta aiutando tanto. Abbiamo una gara alla settimana, c'è tanto tempo per lavorare e per preparare bene le partite".



Ti senti più sicuro?

"E' normale, la prima stagione è difficile alla Juve. Spero di continuare così e di proseguire, magari, anche il prossimo anno con questa maglia".



Come affronterete l'Inter?

"Sono una grande squadra, stanno bene. La nostra forza è la grinta e dobbiamo continuare così".