Le parole di Bremer, difensore della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo il successo contro l'Inter. "Sapevamo che era una partita difficile, potevamo chiuderla però abbiamo conquistato una bella vittoria. Bel duello con Lukaku, abbiamo vinto ed è questo che conta. Sul campo abbiamo fatto 56 punti per non dire 58, dobbiamo continuare su questa strada".



Vincere senza subire gol, che soddisfazione è?

"Gatti ha fatto molto bene, per festeggiare il mio compleanno abbiamo vinto questa bella partita. Volevamo anche fare gol".