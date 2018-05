Cambia la data, l'orario e la sede di Juventus-Brescia, spareggio scudetto fra le squadre prime classificate nella Serie A Femminile 2017-18. Come comunica la Lega Nazionale Dilettanti, il match che vedrà impegnate le bianconere di Rita Guarino contro le leonesse di Gianpietro Piovani andrà in scena allo stadio Piola di Novara domenica 20 maggio alle ore 20.30 (e non a La Spezia sabato alle ore 15). Scongiurata quindi la contemporaneità con Juventus-Verona, anticipo dell'ultima giornata di Serie A maschile in programma all'Allianz Stadium.