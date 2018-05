Sergio Brio, ex difensore della Juve, è stato intervistato da Tuttosport : "Non bisogna dimenticare che Higuain ha tolto le castagne dal fuoco nel momento cruciale della stagione, a San Siro contro l’Inter. Nel momento del bisogno c’è sempre stato. Nella Juve conta innanzitutto il collettivo, ma Higuain è tutto tranne che un peso. E visto che già si conoscono, perché non prendere Morata e farli giocare insieme nella Juve ?".