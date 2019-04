Bruciati 13 milioni di euro di mancati incassi: potenzialmente, sarebbero stati addirittura 33 (compresi i premi Uefa). Ecco che così si ferma il piano di crescita della Juventus, incentrato chiaramente sull'acquisto di Cristiano Ronaldo. Fa male. Oltre al cuore, fa male pure al portafogli. Un'altra storia che riguarda l'andamento in Borsa: ieri il titolo è stato sospeso in apertura, ha avuto un picchio di -26% e si è chiuso a -16%. Nel mezzo, 300 milioni di capitalizzazione andati in fumo. I picchi storici, +124% rispetto a un anno fa, sono "fluttuazioni che riguardano principalmente l’emotività degli azionisti-tifosi", secondo la Gazzetta dello Sport.