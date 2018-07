Il neo difensore del Parma Bruno Alves ha seguito da vicino tutta la trattativa per il trasferimento di Ronaldo alla Juve. Negli ultimi giorni Alves era infatti assieme a Mendes e all'entourage di CR7 a Torino dove è stato intervistato da Tuttosport: "Cristiano trionferà in bianconero come ha fatto al Manchester United e al Real Madrid - dichiara il difensore - Giochiamo in squadre diverse, ma nulla di questo influenzerà la nostra amicizia di vecchia data. Il suo umore? E’ come sempre, motivato: darà tutto per continuare a giocare bene. Vuol dimostrare di poter trionfare ovunque. A cena ho chiesto a sua madre se mi autorizzava a rifilargli qualche colpetto quando lo affronterò. Sarà bello giocarci contro. Sarà dura per il Parma, ma speriamo di fare bene".