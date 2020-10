David Alaba e il Bayern Monaco un po' più vicini. Brutte notizie per la Juventus, interessata al pari di Barcellona e Manchester United, al mancino austriaco: come scrivono in Spagna, il 27 dei bavaresi sta dando la priorità al rinnovo, col club pronto ad alzare la sua offerta di ingaggio. A novembre può arrivare l'annuncio ufficiale.