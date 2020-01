Brutte notizie per la Juventus: al 15' della gara con la Roma si è infortunato infatti Merih Demiral. Il difensore turco è atterrato malissimo sulla gamba sinistra ed è restato a terra dando segnali di provare forte dolore, tanto che Matthijs De Ligt inizia subito a scaldarsi. Poi l'ex Sassuolo ha provato a restare in campo, ma nel giro di pochi secondi ha dovuto gettare la spugna e far spazio al collega olandese: da valutare l'entità dell'infortunio, si teme un grave problema al ginocchio.



IL SOSPETTO - In attesa degli esami strumentali, per il turco si parla di un sospetto interessamento del collaterale e, al momento, il rischio di rottura del crociato, che non è ancora stato scongiurato. Lunedì in mattinata gli esami definitivi.