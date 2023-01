Dopo la pubblicazione della sentenza che ha stabilito la penalizzazione di 15 punti alla Juve, è scoppiata una vera e propria bufera social. Minacce ed insulti stanno prendendo di mira il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, il presidente Gabriele Gravina e la sua compagna, Francisca Ibarra. A questa è stata anche attribuita una storia Instagram dove prendeva in giro la società bianconera con un'immagine in cui il -15 diventava il logo della Juve. Storia che poi si è rivelato un fake.



Come riportato da Ansa, è già partita la segnalazione alle autorità competenti e, dalla stessa Figc, filtra "sdegno per gli insulti e le minacce", nonché "solidarietà ai destinatari di queste aggressioni social".