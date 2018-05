Ultima finale per Gigi Buffon, che ieri sera all'Olimpico di Roma è stato protagonista della netta vittoria della sua Juventus sul Milan in Coppa Italia. Dopo la partita, il capitano bianconero ha parlato a Jtv e ha spiegato anche il motivo per cui ad alzare il trofeo è stato Claudio Marchisio: "Questi trionfi non sono solo merito mio, ma anche di altri ragazzi. Chiellini l'ha sempre alzata, quest'anno volevo che lo facessero Claudio, Barzagli e Lichtsteiner perché hanno reso il mio compito di capitano più semplice e glielo dovevo. Sono tanto orgoglioso, sono stati sette anni che solo gli uomini con la U maiuscola sono in grado di fare. Ad un certo punto ci siamo detti che per essere dei mostri avremmo dovuto vincere tutto: la Champions non è arrivata, ma abbiamo compiuto qualcosa di indescrivibile. Per continuare a vincere così servono sacrifici e tenacia, chi non è uno sportivo non può capirlo. Scudetto? Non è ancora fatta, ma siamo molto vicini anche a quello".