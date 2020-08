“Nella vita bisogna saper gioire per i propri successi ma anche per quelli degli amici. E io a Parigi ho lasciato molti amici. Quindi: Allez Paris!”. Lo scrive in una storia su Instagram Gianluigi Buffon, portiere della Juventus ed ex Paris Saint Germain, pensando alla sua ex squadra (per una stagione, 2018-19), che questa sera affronterà il Bayern Monaco nella finale di Champions League. Nella foto della storia, Buffon è ritratto insieme a Marco Verratti, centrocampista italiano del Psg.