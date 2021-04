Devo ammettere, con sincerità totale, cheNé le sue nove presenze in campionato, l’anno scorso, mi avevano fatto cambiare idea.Altresìdi Buffon, in modo da potergli contendere il posto.Ovviamente - come spesso capita - mi sbagliavo.E non lo dico perchè, ma perché. Una forma fisica invidiabile. Una voglia di competere senza eguali.Sono convinto chenon solo non avrebbe subìto i due gol che Szczesny non è stato in grado di evitare, ma molto, rilanciandosi in maniera definitiva in zona Champions.Non posso sapere(“In porta gioca Szczesny perché dopo una brutta partita c’è voglia di riscattarsi"), so però che,Primo, perchéi. Secondo, perché oggettivamenteLa logica, poi, è sorretta anche da altro.seppure con ritardo, per una bestemmia ripresa dalla prova tv e dal relativo sonoro. E Szczesny la partita con il Toro l’ha sbagliata completamente. Quindi, dal punto di vista strettamente tecnico,A proposito di Gasperini mi viene da rilanciare una voce che, leggendo la Gazzetta dello Sport, ha ipotizzato, qualche giorno fa, Massimo Mauro, grande amico di Gigi, e opinionista non certo scontato.(ha molto mercato e non è più nelle grazie dell’allenatore),(un buon portiere che ha qualche passaggio a vuoto nei momenti topici),(la Juve non rinnova)L’eventualità, a mio giudizio molto meno remota di come appare,Ovvero: “Se non trovo un top club in cui fare il titolare, smetto”.Tuttavia è una società che da due anni, in maniera stabile, chiude al terzo posto in classifica, partecipa alla Champions League facendo più strada della Juve l’anno scorso o lo stesso percorso della Juve quest’anno (eliminata agli ottavi, ma dal Real Madrid). Una squadra che quest’anno è finalista di Coppa Italia (guarda caso proprio con la Juve) e che quasi certamente chiuderà nelle prime quattro (magari seconda) partecipando alla Champions che alla Juve potrebbe sfuggire.E se tutto questo fosse vero e accadesse, qualcuno mi potrebbe spiegare