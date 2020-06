Parla Gigi Buffon: intervenuto a Dazn, il portiere della Juve ha dichiarato: "Credo che la ripartenza sia un discorso sociale, il campionato può dare una spinta a tutta la nazione. Può dare emozione alla gente, ne abbiamo tutti bisogno. Quest'anno io gioco meno, è normale che quando scendo in campo ho il serbatoio carico di emozioni. Il vero segreto per poter fare prestazioni al massimo è rinunciare alla quantità di partite, alcune delle quali non ti prendono l'anima. Ma quelle che faccio, le gioco in maniera intensa, dando risposte importanti. Fisicamente mi sento bene".