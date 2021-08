Gigi Buffon, nella sua lunga intervista a Repubblica, parla anche della Juventus: "Non ho nessun accordo per fare qualcosa in società. Torno in Serie B per la seconda volta, se ci sono stato a 28 anni perché non dovrei tornarci a 43. Come nel 2006 scelsi la Juve, oggi ho scelto il Parma. Potrei giocare anche in prima categoria e non cambierebbe il mio valore".