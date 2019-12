Con la presenza di oggi contro la Sampdoria nell'anticipo della 17° giornata del campionato di Serie A, Gianluigi Buffon raggiunge Paolo Maldini in testa alla classifica dei giocatori con il maggior numero di presenze nella massima divisione italiana a girone unico. Sono 647 i gettoni del portiere bianconero e dell'ex difensore del Milan. Un record destinato ad essere superato da Buffon, rientrato in Italia dopo l'anno al PSG anche con la prospettiva di superare Maldini.



Dopo la partita, Buffon ha così parlato a JTv: "Sono felice, più che altro perché abbiamo vinto. Per me è stato bello, me lo sono meritato. L'ho presa anche larga, però è qualcosa che dà soddisfazione. Ci arrivo bene a quasi 42 anni, sia fisicamente che con la testa. Sono felice perché sono ancora nella Juve e perché il mio ruolo mi dà tante gratificazione. Sono anche piccoli segnali di umiltà se uno li vuole cogliere. Nonostante sei Buffon uno si mette a disposizione, c'è del bello in tutto questo. Sono felice di farlo per i miei compagni, molti di loro per me sono come fratelli. Devo dare il meglio per la causa. Non è un discorso di diventare inarrivabile o meno. Ciò che mi è piaciuto di tutte le partite, soprattutto le ultime 200-300, è che ho ragionato sempre di squadra e ho fatto rinunce per gli altri. So come mi sono comportato con gli altri e ne vado fiero".