Il mio #2018 in immagini. Puntata 3: l’ultima partita con la @juventusfc

Mon 2018 en 6 images. Épisode 3: le dernier match avec la #Juventus

My 2018 in 6 pictures. Episode 3: my last appearance for Juventus #best2018 https://t.co/iatuyAMWmk pic.twitter.com/kPmJhEL4n1