Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon parla a Rai Sport prima della sfida con la Spal, valida per i quarti di finale di Coppa Italia: "Torta con 43 candeline? Spero più che altro da 43 piani! Il paragone come Tom Brady? Non sapevo avesse anche lui questa età. Mi fa piacere che non sono un'eccezione, ma che ci sono altri come me. Certi limiti non sono che frutto di questioni mentali. Io me la vivo in maniera molto naturale e tranquilla, perché è il corso ineluttabile degli anni e del tempo, quindi lo si accetta. L'importante è farsi trovare sempre in buono stato, con grande energia ed entusiasmo, nella vita in generale come nel calcio.



L'importanza della partita? Vale tanto, perché vogliamo giocare altre due partite con una squadra che rispettiamo che è l’Inter. Vogliamo misurare le nostre ambizioni.



Ibrahimovic e Lukaku? Sono cose che non dovrebbero succedere, ma quando succedono fanno parte di una tensione, di un momento di nervosismo e quindi in parole che uno non direbbe mai. Ma non lo reputo grave.



Futuro e rinnovo? Non ci sto pensando nemmeno io, è ancora molto presto. A 43 anni devo vivere alla giornata".