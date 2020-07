Gigi Buffon, portiere della Juve, parla a Randstad Italia del suo futuro al termine della carriera: "Non c’ho pensato, ho veramente il focus su quello che sto facendo e non potrebbe essere altrimenti. Io non voglio permettermi di non rimanere concentrato sul mio presente. Poi di sicuro mi prenderò un anno sabbatico ma di formazione, con la mia famiglia ma nel quale vorrei chiudere alcuni cassetti: prendere la maturità perché i miei genitori mi rompono le scatole giustamente. Poi vorrei imparare bene l’inglese, il francese lo so benissimo. Poi tante cose di formazioni. Io sto bene fondamentalmente con tre cose: stare bene con i miei cari, quando prendo zero gol e terzo, sono felice quando imparo qualcosa, mi sento rinato. Veramente sembra come se innaffiassi una piantina per farla crescere".