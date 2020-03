Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, la Juventus sta studiando i piani per i rinnovi di Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini. Per il portiere, 42 anni, non sembra esserci l'intenzione di dire basta, così la società è pronta ad estendere di un anno l'accordo in scadenza il prossimo giugno.